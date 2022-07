Il Prefetto incontra l'Ordine dei Medici: "Il loro spirito di servizio fondamentale durante la pandemia"

Martedì mattina l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna ha accolto il Prefetto della Provincia di Ravenna Castrese De Rosa in visita presso gli uffici. Ad accoglierlo erano presenti il Presidente dell’Ordine Stefano Falcinelli e membri del Consiglio direttivo.

"La visita del Prefetto - spiega il Presidente dell’Ordine - rappresenta un'importante occasione per rinsaldare gli stretti rapporti di collaborazione, sempre presenti, fra la Prefettura, l’Ordine dei Medici e le realtà locali di interesse sanitario, ponendo l’attenzione su alcuni degli aspetti che contraddistinguono la situazione della sanità nella nostra provincia”.

Il Prefetto ha sottolineato: "Poter contare sulla professionalità e lo spirito di servizio dei nostri Medici ed Odontoiatri è stato fondamentale durante la fase più acuta della pandemia e sono sicuro che questa collaborazione si rinsalderà ancora di più. La sanità romagnola è all'avanguardia e questo è merito dei nostri medici ai quali ho voluto esprimere tutta la mia gratitudine per una presenza sul territorio che è proattiva e sotto gli occhi di tutti. Concetti che ribadirò anche il prossimo 1 agosto, quando incontrerò il personale sanitario dell'Ospedale Santa Maria delle Croci".

Il Consiglio direttivo si ritiene estremamente soddisfatto di questa breve e proficua giornata, che è stata l’occasione per far toccare con mano quelle che sono da un lato le esigenze di salute del territorio e dei suoi abitanti in questo particolare periodo critico e le problematiche professionali di ogni categoria medica: i medici di medicina generale e la guardia medica, i medici dipendenti ospedalieri, gli odontoiatri e i liberi professionisti specialisti nelle varie branche. Problematiche che riguardano infine il delicato rapporto medico/paziente che deve trovare soluzione nel dialogo fra le due figure nonché nelle innovazioni tecnologiche, culturali e formative del personale sanitario.