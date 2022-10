Il prefetto visita il Museo Baracca: "Un pezzo importante della storia d’Italia"

Il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, ha visitato questa mattina il Museo Baracca. Accompagnato dal sindaco Davide Ranalli, il Prefetto ha potuto contare sulla guida esperta del conservatore Mauro Antonellini e sull’illustrazione dell’importanza del museo per la città e dei progetti futuri da parte del direttore Massimiliano Fabbri. Il prefetto De Rosa ha dichiarato: “Ho apprezzato moltissimo il museo e il suo allestimento perché Lugo è Baracca e Francesco Baracca è un pezzo importante della storia d’Italia. Questo luogo inoltre rende onore anche al Comune che lo gestisce e lo valorizza e ha molti progetti in campo per il suo futuro”

Presenti anche il capitano Cosimo Friolo, comandante della Compagnia dei Carbinieri di Lugo con il maresciallo Marco D’Alatri, l’ispettrice capo Caterina Ambrosini del commissariato di Polizia di Lugo, il maggiore Antonio Petti comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Faenza, il presidente dell’Aeroclub F. Baracca Oriano Callegati e il vicepresidente Marco Buscaroli, il presidente dell’Unuci Renzo Preda e il vicepresidente Flavio Manzato. Poco dopo il Prefetto si è recato per una visita e un saluto nella sede dell’Unuci dove il presidente Preda ha illustrato le attività dell’associazione e ha visitato infine la Rocca salutando i sindaci dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che erano riuniti per la giunta e i dipendenti al lavoro.