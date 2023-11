Il Premio Brisighella Dionisio Naldi 2023 all'imprenditore Domenico 'Moreno' Palli

In occasione dell’undicesima edizione del “Premio Brisighella Dionisio Naldi”, istituito nel 2013 dall'Associazione “Memoria Storica di Brisighella I Naldi-Gli Spada”, sabato 11 novembre, alle ore 10:00 presso il Foyer del Teatro Comunale di Brisighella, verrà consegnato questo importante riconoscimento a Domenico Palli, da tutti conosciuto come “Moreno”, per decisione unanime del Consiglio Direttivo.

Il brisighellese Domenico Palli, per tutti “Moreno”, è noto come imprenditore dalla importante carriera svolta nel difficile ambiente commerciale dell’automobile. Palli ha iniziato come magazziniere per un rappresentante di veicoli industriali, quindi è diventato prima semplice venditore, poi ispettore, infine concessionario ufficiale della Casa automobilistica Renault. La sua prima concessionaria l’aprì a Faenza e altre seguirono, nel volgere di pochi anni, tanto da creare il Gruppo più esteso in Emilia-Romagna. Applicò fra i primi in Italia la strategia commerciale multimarca ed oggi è rappresentante dei marchi Renault, Jeep, Chrysler, Mitsubishi, Toyota, Lexus e Dacia. La sua attività si estende dal commercio delle auto nuove, a quelle usate, all’import-export.

Palli fa attualmente parte del Consiglio di Amministrazione della European Association International Vehicle Traders. Un ramo importante della sua azienda è rappresentato dalla Moreno Renting, che noleggia veicoli da trasporto di ogni genere, dal furgone al TIR, ed ha sedi di noleggio a Milano, Bologna, Cesena e Ravenna. Il Gruppo Moreno è sponsor da anni del Bologna Calcio in serie A e del Tennis Club Faenza, nonché di numerose altre società sportive. La sua figura è anche quella di un personaggio fortemente impegnato sul fronte della solidarietà. Attraverso alcune associazioni benefiche finanzia regolarmente alcune missioni in aiuto di donne e bambini in Africa e in Sud America, in particolare quella del brisighellese Padre Querzani in Congo, dove si è recato personalmente più volte.

Il prestigioso riconoscimento gli viene assegnato per aver testimoniato attraverso il proprio lavoro tenacia, determinazione e un brillante spirito imprenditoriale, unito al profondo legame con la sua terra di origine e allo spiccato spirito di solidarietà declinato in un costante impegno in prima persona a favore di numerosi enti benefici operanti nei Paesi più poveri del mondo.

Il “Premio Brisighella Dionisio Naldi” è stato istituito nel 2013 per ricordare e onorare personaggi che si siano prodigati e distinti per tenere alto il nome del borgo nell’ambito delle proprie attività professionali, prodigandosi per il benessere del paese attraverso un costante impegno, dando lustro e fama a Brisighella, in Italia e all’estero. Il premio è stato intitolato a Dionisio Naldi, emblema di coraggio, valore e capacità, capitano di ventura al soldo della Serenissima Repubblica di Venezia. Al premiato si consegna simbolicamente una statuetta raffigurante il condottiero.