Il premio Einaudi a Patuelli: "Riconoscimento alla persona e agli ideali"

Il presidente di TCR, Giannantonio Mingozzi, si è congratulato con Antonio Patuelli per il conseguimento del Premio "Luigi Einaudi" ad opera della Fondazione dedicata al grande economista, Presidente della Repubblica e membro della Costituente. "Un riconoscimento di grande prestigio che rappresenta quella storia di indirizzo economico, istituzionale e di alti valori ideali che Einaudi testimonia e che si attaglia perfettamente al cammino fin qui percorso dal presidente ABI e del Gruppo Cassa Antonio Patuelli" sottolinea Mingozzi.

"Una coerenza morale ed un'etica profondamente civica che Patuelli ha sempre accresciuto nell'affrontare le grandi problematiche economiche e creditizie nazionali ed internazionali ma con un occhio ben attento alla crescita culturale ed occupazionale, ai bisogni ed alle condizioni di vita della cittadinanza, dell'imprenditoria ed in in generale dell'istruzione e della salute; uno stile ed una competenza, conclude Mingozzi, che ne fanno una figura positiva per l'intero Paese, motivo di orgoglio per Ravenna ed un esempio di responsabilità e di patriottismo nel difendere, mai dimenticarlo, l'alveo costituzionale e la nostra Repubblica che nasce dal Risorgimento".