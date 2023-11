Il Premio Guidarello Giovani 2023 va al Polo professionale di Lugo

L’istituto professionale Stoppa del Polo tecnico professionale di Lugo vince l’edizione 2023 del Guidarello Giovani aggiudicandosi il premio per il reportage in formato testuale, da quest’anno intitolato al giornalista ravennate Lorenzo Tazzari, mancato improvvisamente l’estate scorsa. Il lavoro, risultato il migliore elaborato assoluto, è stato realizzato dalla classe 4°A Servizi Commerciali, che ha visitato l’azienda Nespak di Massa Lombarda, produttrice di packaging alimentare.

La giuria guidata da Stefano Gismondi, presidente dell’ente di formazione Il Sestante Romagna, ha così motivato la propria scelta: “Una pubblicazione completa e analitica, impaginata a tre colonne e suddivisa in paragrafi riprendendo lo stile di approfondimento di una testata cartacea, racconta in modo accurato ogni aspetto dell'attività aziendale. Dalla nascita dell’impresa all'organizzazione interna, dai numeri alla presenza all'estero, fino al racconto di una giornata tipo in azienda e al focus sulla sostenibilità, le tante informazioni raccolte sono esposte in maniera corretta, chiara e ordinata, con una grafica armonica, che alterna in modo bilanciato testo e immagini”.

L'iniziativa ha coinvolto 350 studenti e 15 classi delle scuole superiori della provincia, che hanno visitato altrettante imprese del territorio per realizzare i reportage in azienda, raccontandone l’attività dal proprio punto di vista. Nelle altre categorie, il premio per il formato digitale è andato alla classe 4°A SIA dell’Istituto tecnico commerciale “Ginanni" di Ravenna con un video sull’industria chimica CFS Europe, mentre il premio speciale sostenibilità di impresa supportato dal Gruppo Giovani Imprenditori, è andato ex aequo alla 4°A Elettronica dell’Istituto tecnico industriale "Nullo Baldini" di Ravenna, con una presentazione sull’impegno della Dosi di Fusignano, e alla 4°E scienze applicate del Liceo “Torricelli Ballardini” di Faenza con un video su ENI di Marina di Ravenna.

La premiazione si è svolta al Teatro Alighieri, dove i ragazzi hanno si sono confrontati con alcuni membri della scuderia faentina di Formula 1 Alphatauri, parlando con Gabriele Ceccarelli (HR Specialist) Luca Tabarelli (Machine Shop Operator) l’ingegnere di pista Martina Natiello (Tyre Modelling Engineer) e Alessandra Benedetti (Junior Process Engineer).

Dopo i saluti del presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi e di Tomaso Tarozzi, vicepresidente dell’associazione con delega all’education, sono intervenuti il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, Mauro Giannattasio segretario generale della Camera ci Commercio di Ferrara e Ravenna e la professoressa Anna Lombardo per l’Ufficio scolastico provinciale. I vincitori torneranno sul palco del Teatro Alighieri sabato 11 novembre, in occasione del 52° Premio Guidarello per il giornalismo d’autore.