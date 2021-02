Il presidente dei medici a Salotto Blu: "I sanitari che non si vaccinano non possono accogliere i pazienti"

Stefano Falcinelli guida da diversi anni l'Ordine dei medici della provincia di Ravenna. Intervistato da Mario Russomanno nel corso della trasmissione 'Salotto Blu' che andrà in onda lunedi alle 22.30 su VideoRegione, Falcinelli ha fatto il punto su temi di attualità. "La pandemia ha evidenziato la necessità di potenziare la medicina di territorio, non ne siamo sorpresi, lo dicevano da tempo. Noi medici - ha spiegato - crediamo nel progetto delle case della salute, nelle nuove tecnologie da inserire all'interno dei nostri ambulatori, nella telemedicina".

I valori della sanità pubblica? "Li difendiamo con convinzione, ma - ha affermato Falcinelli - osserviamo troppe differenze di passo e di scelte tra una Regione e l'altra: in questo modo non esiste un vero sistema sanitario nazionale". I vaccini? "Siamo pronti a vaccinare i nostri pazienti - ha chiarito - ma la politica dovrebbe evitare continui annunci e considerate ciò che é realistico fare e in quali tempi". Infine sui vaccini obbligatori: "L'obbligo vaccinale non é previsto dalla legge, ma i vaccini sono sicuri e costituiscono la nostra unica arma contro la pandemia. Il personale sanitario che li rifiuta - ha concluso - andrebbe demansionato, non puoi rivolgerti ai pazienti se non sei coperto".