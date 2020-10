Il presidente della onlus incontra il presidente de Le Navi

Continua la carrellata di incontri di lavoro, di cooperazione, di amicizia e di cordialità presso le istituzioni e le aziende iniziata qualche giorno fa dal presidente dell'associazione di volontariato Il Terzo Mondo onlus Charles Tchameni Tchienga. Un modo di avvicinare sempre di più il mondo del volontariato e del terzo settore, in particolare le iniziative e gli obiettivi della onlus, all'amministrazione pubblica, al mondo dell'imprenditoria e alla società civile.

Venerdì il presidente Tchameni è stato ricevuto in udienza presso gli uffici di Le Navi - Seaways s.r.l dal presidente Norberto Bezzi. I due, oltre ad affrontare il discorso legato agli effetti collaterali riguardo al Covid-19 che sta asfissiando anche il mondo del trasporto marittimo, hanno parlato anche delle prospettive future della onlus in materia di obbiettivi da raggiungere e difficoltà da superare. Inoltre è stata anche un'occasione per Tchameni di congratularsi con Bezzi per il premio Master of Shipping a lui assegnato dall'ente Il Cluster Portuale, la cui cerimonia di consegna è fissata per venerdì 23 ottobre alle 20,30 presso il Grand Hotel Da Vinci (Viale Carducci 7) di Cesenatico. "È un riconoscimento prezioso e meritato che testimonia anni di sacrifici fatti di sconfitte di, preoccupazioni e di successi", ha dichiarato il presidente Tchameni. È stato un incontro molto profondo e piacevole per entrambi.