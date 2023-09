Il presidente di Federcasse in visita alla sede della banca distrutta dall'alluvione

Augusto Dell'Erba, presidente della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse), accompagnato dal direttore generale Sergio Gatti ha visitato la sede centrale della BCC della Romagna Occidentale, pesantemente colpita dall'alluvione del maggio scorso. Ad accogliere i due ospiti è stato il presidente della Banca, Luigi Cimatti, che li ha accompagnati nella visita al container allestito come filiale provvisoria in piazza Fanti e all’interno dei locali invasi dall’acqua: il piano terra, dove si trovavano gli sportelli, la reception e altri uffici operativi, e i sotterranei dove erano collocati tutti gli impianti elettrici e tecnologici.

Nonostante il cantiere sia pienamente operativo e molti lavori già compiuti, sono ancora oggi visibili gli ingenti danni provocati dall’alluvione. Nel frattempo la continuità operativa della Banca è stata assicurata grazie agli interventi e alle procedure adottate dalla BCC per non lasciare la comunità senza un servizio essenziale in un momento così difficile per le famiglie e le imprese. La visita è proseguita con un incontro con il Consiglio di Amministrazione della Banca, riunitosi per l’occasione.

Il Presidente Dell’Erba ha affermato: “Nel corso degli anni abbiamo visto tante situazioni difficili, anche in questa regione, a seguito di eventi naturali. Ma è la prima volta che viene colpita direttamente e così specificatamente la sede principale di una nostra banca, mettendone a rischio l'operatività. Devo dire che questa visita è stata certamente opportuna perché le narrazioni, per quanto ben fatte, non sono mai pienamente rappresentative della realtà che abbiamo constatato di persona. Qui ci troviamo all'interno di un luogo di lavoro, un luogo di produttività, un luogo di efficienza. Nel corso di questa visita abbiamo compreso la preoccupazione e il desiderio di voler tornare quanto prima a ripristinare efficacemente quel servizio al territorio che la BCC della Romagna Occidentale presta da 120 anni, in una logica cooperativa. Abbiamo appreso con quanta vivacità il personale e la dirigenza si sono adoperati per continuare a servire la comunità. Non per lucro ma pensando a coloro che hanno la necessità fisica di recarsi allo sportello, il servizio rivolto alle persone, quello che definiamo come banca di relazione. Questo grazie alla filiale sorta in strada e all’efficienza dimostrata nell’attivare i meccanismi posti in essere per garantire la continuità operativa”.

“Siamo venuti qui per avviare un'istruttoria - ha concluso - In ambito bancario la questione ha una sua complessità, però questa banca va aiutata e dobbiamo trovare gli strumenti migliori per farlo. Siamo grati per la vicinanza espressa da Federcasse con la visita del presidente Dell’Erba e del direttore Gatti, ora auspichiamo che venga considerata l’eccezionalità di ciò che è accaduto con un sostegno che ci consenta di tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. Più volte, durante l’incontro, è stato evidenziato come la nostra BCC sia parte integrante di queste comunità. Pertanto siamo consapevoli della responsabilità nei confronti dei territori in cui operiamo e un sostegno andrebbe anche a beneficio delle famiglie, delle imprese e delle associazioni di volontariato dei nostri territori".