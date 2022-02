Il presidio in piazza dei sindacati contro la guerra in Ucraina: "Serve una soluzione politica che porti alla pace"

Dopo la manifestazione organizzata dalle federazioni provinciali del Partito di Rifondazione Comunista e del Partito Comunista Italiano, anche Cgil, Cisl, Uil del territorio ravennate promuovono un presidio in piazza del Popolo a Ravenna per lunedì 28 febbraio alle 18. Il presidio è aperto a tutta la società civile, alle associazioni e partiti politici.

I sindacati ribadiscono l'appello per una de-escalation della crisi Russia/Ucraina e la necessità della costruzione di una soluzione politica e negoziata che porti alla pace e tolga dal campo ipotesi e futuri rischi di un intervento armato. "È necessaria un’iniziativa di neutralità attiva da parte delle istituzioni dell’Ue e degli Stati membri per ridurre la tensione e promuovere un accordo politico tra tutte le parti di fronte alla crisi aperta in Ucraina. Abbiamo assistito - affermano i sindacati - a una preoccupante escalation di tensione tra Russia e Ucraina, con gli Stati Uniti e la Nato coinvolti nel possibile conflitto. Il silenzio delle Nazioni Unite e l'incapacità oggi dell'Ue di svolgere il ruolo di mediatore affidabile e autorevole, trattandosi di una crisi alle porte dell'Europa, sono segnali altrettanto preoccupanti e inaccettabili".

"Le conseguenze di un conflitto armato, che oggi nessun osservatore si sente di escludere, sarebbero gravissime per le popolazioni civili e per le possibili implicazioni che potrebbero coinvolgere l'intero continente europeo ed estendersi globalmente. Confermando il diritto di ogni Paese al rispetto e all’inviolabilità delle sue frontiere, si ribadisce che il ricorso alla violenza ha storicamente sempre generato sofferenza e quindi nuove ragioni per altri conflitti. In questo clima di riarmo esasperato - proseguono Cgil, cisl e Uil - i protagonisti sembrano voler affermare la propria supremazia piuttosto che ricercare un accordo strategico che garantisca la pace futura. Per evitare questo rischio, ogni Paese e ogni istituzione internazionale ha il dovere di agire.

"Chiediamo a tutti gli stati membri dell'Ue, alle istituzioni europee, ai nostri vicini in Europa e alle altre parti interessate di prendere iniziative urgenti e significative, da una posizione di neutralità attiva, per ottenere un'immediata de-escalation della tensione e iniziare la ricerca di un accordo politico negoziato nel rispetto della sicurezza e dei diritti di tutte le popolazioni coinvolte, chiarendo la loro indisponibilità a sostenere interventi militari - concludono i sindacati - Chiediamo in particolare alle Nazioni Unite di svolgere il loro fondamentale ruolo di mediatore e di garante del diritto internazionale, riconducendo il confronto alla via politica e diplomatica, unica strada possibile".