Il primo gennaio festeggia 104 anni, gli auguri dell'assessora Moschini

Primo gennaio di festeggiamenti a Ghibullo dove la signora Alba Vichi ha spento ben 104 candeline sulla torta di compleanno. Classe 1920, l'ultracentenaria ha ricevuto gli auguri dell'assessora Federica Moschini. L'Alba, come è conosciuta da tutti nel paese, è vedova dal 1959 e da sola ha cresciuto due figlie lavorando per tutta la vita come ricamatrice. Nonostante l'età è ghiotta di pizza con tonno e cipolla e amante del succo di pompelmo. Lucida e vigile, ama trascorrere le sue giornate giocando a briscola e scopa con le figlie.