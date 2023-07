Il primo itinerario musicale culturale che omaggia i grandi musicisti italiani fa tappa a Ravenna

Oggi l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia ha ricevuto Leone Facoetti e Pietro Barcella, bergamaschi, ideatori del “1° Itinerario musicale culturale italiano”, in città per omaggiare il musicista e direttore d’orchestra Angelo Mariani (1821-1873). Ravenna è la 23esima tappa dell’Itinerario, in onore di Gaetano Donizetti e di tutti i grandi (noti e anche meno noti) musicisti italiani, che ha preso il via l’8 aprile proprio dalla casa natale di Donizetti nel giorno del 175esimo anniversario della sua morte e si concluderà il 29 novembre, anniversario della nascita.

“Sono felice – ha affermato l’assessore Sbaraglia – di ricevere la delegazione e di aggiungere la mia firma sul drappo che testimonia il passaggio nelle varie città. Mi complimento con gli ideatori dell'iniziativa, cogliendo e condividendone l’obiettivo di valorizzare il nostro comune e ricchissimo patrimonio culturale, e in questo caso musicale, ricordandoci quanto sia vario e prezioso”.

L’Itinerario è un percorso di 1.400 chilometri che attraversa luoghi legati a compositori, musicisti e grandi interpreti del bel canto e della musica concertistica e d’opera italiani e che in questa prima edizione omaggerà 250 musicisti, toccando 140 località. Questo primo itinerario non è ovviamente esaustivo dell’intero panorama musicale italiano che vanta migliaia di nomi e di opere; per questo gli organizzatori si ripromettono ulteriori edizioni.