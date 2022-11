Il progetto Nati per Leggere "a caccia" di nuovi volontari

L’Associazione Fatabutega organizza, per le persone interessate, residenti nei comuni di Ravenna, Lugo e Faenza, un corso di formazione gratuito per diventare volontari del programma Nati per Leggere. In collaborazione con le biblioteche del territorio i nuovi volontari NpL andranno ad operare presso scuole, biblioteche, centri lettura e presso gli ambulatori pediatrici del Comune di Ravenna, Lugo e Faenza. Saranno ammessi al corso, previo colloquio, al massimo 30 partecipanti, in possesso del requisito obbligatorio della residenza nel Comune di cui si richiede la preiscrizione al corso. La domanda online deve essere compilata e inviata entro il 15 novembre. La formazione si realizza nell’ambito del progetto "La mappa e il tesoro: letture dei grandi ai bambini e alle bambine percorsi per leggere in famiglia”, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura nell’ambito del bando Leggimi 0-6, di cui capofila del progetto è l’Associazione Fatabutega.