Il Propeller Club consegna il premio 'Master of shipping' al chimico Loris Savini

La cena d'estate dell'International Propeller Club Port of Ravenna si terrà il 30 giugno alle 20:30 nella cornice del Grand Hotel Da Vinci a Cesenatico. L’evento si terrà all’aperto a bordo piscina e al coperto solamente in caso di maltempo.

"La tremenda catastrofe alluvionale che si è abbattuta nel nostro territorio ci ha fortemente colpito, direttamente o indirettamente, e cogliamo l’occasione per esprimere nuovamente un commosso ringraziamento a tutti coloro, istituzioni e volontari, che si sono prodigati per la gestione dell’emergenza e si stanno ora impegnando affinché privati ed imprese possano tornare alla loro normalità - spiegano dal club - Questo incontro vuole essere anche un segnale di ripartenza per la Romagna che non si arrende mai. Invitiamo tutti a dare una mano, anche versando un contributo ad una delle varie raccolte fondi attivate, tra le quali segnaliamo quella attivata dalla Regione Emilia Romagna".

Nel corso della serata, sarà consegnato il premio “Master of shipping" destinato a coloro che si sono particolarmente distinti nella propria attività professionale nel Porto di Ravenna. Per l’edizione 2023 il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna ha conferito il premio, all’unanimità, a Loris Savini, chimico del porto di Ravenna, con questa motivazione: “Nato a Ravenna, si laurea in Chimica Industriale presso l’Università di Bologna e si iscrive all’Ordine dei Chimici di Ravenna e Bologna. Dopo un lungo periodo di incarichi in Eni anche come Responsabile dei laboratori chimici e di Responsabile produzione gomme e plastica, intraprende l’attività libero professionale in qualità di perito. Viene poi iscritto all’Albo dei Chimici di Porto istituito presso la Capitaneria di Porto di Ravenna ed è tuttora il coordinatore del Servizio Chimico di Porto della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna e dell’Autorità di sistema portuale di Ravenna. Iscritto nel ruolo dei Periti ed Esperti della locale Camera di Commercio e all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Ravenna; abilitato dal Ministero dei Trasporti e della Motorizzazione civile a svolgere corsi di abilitazione per conducenti di mezzi per trasporto merci pericolose e Consulente per il trasporto delle merci pericolose (ADR). Tecnico altamente specializzato, in grado di garantire con competenza le condizioni di sicurezza delle navi, ha sempre mantenuto un elevatissimo livello di professionalità ed indipendenza, garantendo l’apporto costante a tavoli e comitati tecnici e nelle situazioni di emergenza. Un vero grandissimo Maestro della Chimica di Porto”.