Il Quartiere Alberti guarda in avanti: nuove iniziative per Natale e primavera

E’ trascorso quasi un mese da “Quartiere Alberti in festa”, la domenica organizzata dagli esercenti del quartiere ravennate che ha coinvolto migliaia di persone grazie a una ricca serie di iniziative promozionali. E ora gli esercenti del quartiere tornano a “fare squadra” con nuove idee. Gli esercenti, infatti, sono già al lavoro per ideare e organizzare le iniziative che caratterizzeranno le prossime feste natalizie; ma le idee vanno oltre, al prossimo aprile, quando potrebbe vedere la luce la prima edizione di un “Alberti Wellness” caratterizzato dal protagonismo delle palestre e scuole di danza che già hanno partecipato alla festa di settembre.

Intanto, fino al 27 ottobre è ancora possibile partecipare al contest lanciato da Linea Rosa nel corso di “Quartiere Alberti in festa”: l’obiettivo è completare un “puzzle” identificando le varie targhe in mosaico della campagna “Ravenna città amica delle donne” che sono state acquistate dagli esercenti nei mesi scorsi e che sono visibili dentro o fuori dalle varie attività. Chi vuole prendere parte al contest potrà acquistare le cartoline - i punti di distribuzione sono Emily Dress e Girogirotondo - e completare il puzzle facendo tappa nei vari negozi del quartiere per ritirare una delle 48 tessere che lo compongono. I negozianti metteranno anche a disposizione dei partecipanti piccoli omaggi e buoni sconto. Una volta completato, il puzzle dovrà essere consegnato a Linea Rosa per vincere numerosi gadget e partecipare all’estrazione di una Coroncina in mosaico di Racconti Ravennati. Il costo della cartolina è di 2 euro e 50, e il ricavato andrà in beneficenza all’associazione.