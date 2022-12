Faenza, "il quartiere viene a scuola"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Il "Quartiere viene a scuola" . Questo é il nome del progetto pluriennale che vede la collaborazione del quartiere Centro - Nord e del Centro Sociale "Casa Mita" da una parte e l'IC. "Faenza - San Rocco" con la Scuola dell'Infanzia "Stella Polare" dall'altra. Uno degli obbiettivi di questa collaborazione é fare del territorio il centro del progetto educativo, in cui la scuola sia un luogo aperto capace di vivere e servire il respiro del quartiere, di assorbirne gli umori e di risponderne alle esigenze, ma allo stesso tempo si tratta di ripensare la città per farla a misura di tutti. Con l'aiuto, invece, delle "nonne" e dei "nonni" del "Centro Sociale Mita", a fianco dei giovanissimi della Scuola dell'Infanzia "Stella Polare", questo progetto assume una valenza intergenerazionale basata su momenti ludici (la "Befana porta le calze a scuola", la "Festa dei nonni", le merende primaverili con le letture animate della Sig.ra Anna) e creativi, come il laboratorio "Aspettando il Natale" per la creazione di addobbi natalizi fatti con materiale di riciclo per il giardino della Scuola, sotto la direzione di "nonna Anna", attraverso i quali si contribuisce a diffondere e tramandare la ricchezza del sapere territoriale, realizzando un arricchimento per tutti. L'iniziativa si è rivelata un successo anche grazie al sostegno delle famiglie dei bambini che hanno compreso i valori di fondo del progetto, quali la condivisione, il rispetto e la partecipazione, e la loro importanza. Un ringraziamento da parte della Dirigente dell'IC San Rocco, prof.ssa Andolfi, delle docenti della Scuola dell'Infanzia "Stella Polare" e della famiglie dei nostri piccoli alunni, va al Quartiere Centro - Nord e al suo presidente, Sig.Elmiro, e al Centro Sociale "Casa Mita" per la collaborazione e l'impegno testimoniato.