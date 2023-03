Il Questore consegna i congedi al personale della Polizia di Stato in pensione

Nella mattinata di martedì si è svolta presso la sala stampa della Questura di Ravenna una cerimonia dedicata al personale della Polizia di Stato in quiescenza. Il Questore Giusi Stellino ha ringraziato i poliziotti in pensione per la profonda dedizione e lo spirito di sacrificio con il quale hanno svolto il proprio lavoro, contribuendo nel corso della loro lunga carriera a garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela della comunità.

Al termine della celebrazione, alla quale era presente anche il Dirigente del Commissariato di Faenza, il Questore ha consegnato ai sei pensionati i “Fogli di Congedo”, ribadendo che il legame e la vicinanza dell’Amministrazione non andranno perduti anche se non vestiranno più la divisa.