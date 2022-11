Il Questore Stellino incontra il presidente della onlus Il Terzo Mondo Charles Tchameni Tchienga

Venerdì mattina il Questore Giusi Stellino ha ricevuto Charles Tchameni Tchienga, presidente della onlus “Il Terzo Mondo odv”, associazione che si caratterizza per le attività di protezione sociale e di integrazione multietnica. Nel corso dell’incontro, quest’ultimo ha illustrato al Questore di Ravenna i progetti finalizzati all’assistenza delle famiglie più bisognose, residenti anche nel territorio ravennate. Inoltre ha consegnato al Questore una targa con la quale ha voluto esprimerle il proprio ringraziamento per la partecipazione all’iniziativa benefica organizzata dalla onlus che si è svolta nello scorso mese di agosto presso lo stadio Benelli di Ravenna.

Il torneo di calcio, giunto alla quinta edizione e intitolato alla memoria di Josianne Tchameni, ha visto la partecipazione di numerose squadre tra cui una rappresentativa di giocatori della Polizia di Stato. Il ricavato è stato utilizzato per la costruzione di un pozzo d’acqua a pannelli solari presso la scuola bilingue “Marie Curie” di Baleveng in Camerun. Al termine dell’incontro il Questore ha ringraziato l’associazione per aver coinvolto la Polizia di Stato in questo importante progetto.