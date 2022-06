Il questore Stellino visita la sede di Linea Rosa: "Un segnale che rafforza i rapporti reciproci"

Venerdì pomeriggio Giusi Stellino, questore di Ravenna, è giunta per la prima volta in visita ufficiale alla sede di Linea ROsa in via Mazzini. "La questora ha incontrato le volontarie e le operatrici di Linea Rosa in un momento di scambio proficuo, un segnale che rafforza i rapporti reciproci già esistenti, elementi fondamentali della rete di sostegno su cui possono contare le cittadine che chiedono aiuto", spiegano dall'associazione che tutela i diritti delle donne.

Ad accogliere la questora, oltre alle socie e alle volontarie del centro, c'erano anche l'assessora alle Pari opportunità del Comune di Russi Jacta Gori e l'assessora alle Politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna Federica Moschini. In chiusura Linea Rosa ha offerto alla sua ospite una coroncina di Racconti Ravennati fatta da Dimensione Mosaico che rappresenta il logo della campagna #IoPosso, "per sottolineare che la rete può e che continueremo a lavorare insieme perché queste relazioni diventino indissolubili", concludono da Linea Rosa.

La questore Stellino e la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara