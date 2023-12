Il rabbino capo della Romagna a Faenza per ricordare Amalia Fleischer, deportata e uccisa ad Auschwitz

Nell'80esimo anniversario dall'arresto di Amalia Fleischer, deportata e morta ad Auschwitz, nel pomeriggio di ieri Rav Luciano Meir Caro, rabbino capo di Ferrara e della Romagna, ha fatto tappa in città per un momento di raccoglimento nei pressi della pietra d'inciampo posta all'ingresso del monastero di Santa Chiara a Faenza. Al pomeriggio erano presenti il presidente del Consiglio Comunale, Niccolò Bosi, don Mirko Santandrea, responsabile del Tavolo interreligioso della diocesi e padre Ottavio Carminati, parroco di San Francesco.

Il momento è stato anche l'occasione per far visitare al rabbino Meir Caro la stanza all'interno del monastero dove sono custoditi alcuni oggetti di Amalia Fleischer nel periodo della sua permanenza a Faenza, meta di visite organizzate per tante scolaresche. Al termine della visita il presidente del Consiglio Bosì ha omaggiato alcune copie della vita di Amalia Fleischer.