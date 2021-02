Il rapper cervese Djomi si racconta online a "La Foresta che Cresce"

Ha appena compiuto 19 anni, frequenta l’ultimo anno di liceo Scientifico, studia musica fin da bambino. E da qualche mese è un nome emergente della scena rap nazionale: grazie all’album “Il difetto dei pregi”, registrato per la prestigiosa etichetta torinese RKH Studio.

E’ il cervese Domenico Pini, in arte Djomi. Per raccontare la sua vicenda artistica, ancora giovane ma già ottimamente avviata, Domenico sarà ospite di una intervista sulle pagine social (instagram e facebook) del progetto “La foresta che cresce”, che verrà messa on line dalla mattina di domani, giovedì 4 febbraio (all’indirizzo Laforestachecresce_).

Nato la scorsa estate ad opera di una community di professionisti che opera in vari ambiti, il progetto “La foresta che cresce” ha l’obiettivo di porre l’attenzione su aspetti positivi della nostra vita quotidiana, attraverso testimonianze, interviste, suggerimenti di vario genere, in un ambito geografico che dalla natia Romagna si è ormai allargato all’intera penisola.

Il progetto si svilupperà tramite una costante presenza social su Instagram e Facebook e poi attraverso iniziative e incontri pubblici, quando la situazione di emergenza lo permetterà in maniera più agevole.