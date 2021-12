Il Ravenna perde i suoi ultras dopo 27 anni: "Decisione sofferta, ma troppe diffide"

Il Ravenna "perde" i suoi ultras. E' la decisione del gruppo di tifosi 'Ultras Ravenna 1994' dopo ben 27 anni di tifo giallorosso. Il gruppo si è sciolto, spiegano gli ultras, "a seguito delle numerose diffide ricevute negli ultimi due anni, dopo esserci scontrati con onore a difesa dei nostri ideali e del nostro essere. Questa sofferta decisione è stata presa seguendo i valori e i principi tramandatici e portati avanti in questi 27 anni di gloriosa storia. 27 anni nei quali la nostra fiamma non ha mai smesso di ardere di passione e rabbia per amore della nostra città".

"Durante il nostro cammino si è creato tanto - spiegano i tifosi - aggregazione, amicizie, gemellaggi portati avanti nel tempo e molto altro. Cogliamo dunque l'occasione per ringraziare i fratelli da sempre al nostro fianco e anche i nemici che abbiamo affrontato, grazie ai quali abbiamo vissuto emozioni estreme. A Ravenna lo spirito Ultras non si affievolirà mai".