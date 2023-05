Il ravennate si prepara alla seconda ondata di maltempo: sacchi di sabbia e zone per accogliere evacuati

C'è un clima di grande ansia nel ravennate, soprattutto nelle zone già colpite dall'alluvione nei giorni scorsi, in vista delle previsioni meteo che annunciano di nuovo piogge forti a partire da oggi e che dureranno per diverse giornate - tanto che è stata emessa una nuova allerta meteo 'rossa'.

A Faenza si lavora senza sosta per arrivare pronti all'eventualità di una nuova alluvione, che avrebbe effetti ancora più pesanti in un territorio già molto provato. "Stiamo continuando a prepararci al maltempo previsto per la giornata di oggi - spiega il sindaco Massimo Isola - L'allerta rossa di protezione civile parla chiaro: dobbiamo farci trovare pronti a ogni criticità che potrebbe verificarsi, soprattutto in un territorio già indebolito. Ricordo a tutti i numeri per le emergenze. Contattate lo 0546691313 o il 3351304981 per ogni segnalazione o informazione".

Nel frattempo si sta lavorando per riallestire il PalaBubani per far fronte all'eventuale accoglienza di cittadini che potrebbero essere evacuati. Contemporaneamente sta continuando la distribuzione di sacchi di sabbia. "A questo proposito, stiamo ricevendo moltissime richieste: squadre di protezione civile, insieme a squadre di dipendenti comunali, stanno consegnando diverse migliaia di sacchi di sabbia in ordine di priorità - continua Isola - Inoltre, stiamo posizionando le pompe idrovore nei punti in cui potrebbero verificarsi problemi legati alla tenuta del sistema fognario. Per questa giornata potenzialmente difficile, raccomando massima attenzione, cautela e rispetto delle principali misure di autoprotezione".

Oltre a questo, annuncia il primo cittadino, a partire dalle 12.30 di oggi, mercoledì 10, a domenica 14 maggio (inclusa), la sosta in tutti gli stalli blu del Comune di Faenza sarà gratuita.