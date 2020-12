Il regalo di Natale dell'azienda: un premio da 50mila euro per i dipendenti

Un bellissimo regalo di Natale per i dipendenti dell'azienda ravennate Pluriservice, che opera nel settore dell’identificazione automatica per trasporti, logistica, retail, hospitality e manufacturing. Nell'anno del Covid, l'azienda ha deciso di premiare i propri dipendenti con un bonus da 50.000 euro, che sarà distribuito equamente tra tutti i dipendenti e collaboratori.

"Il 2020 è stato un anno impegnativo su più versanti - commenta l'amministratore unico Ovidio Marzi - Abbiamo dovuto rivedere le dinamiche aziendali per far fronte a un imprevisto di tale portata e, nonostante questo, il gruppo Pluriservice chiude l'esercizio con ottimi risultati. Questo è stato possibile non solo grazie ad una politica commerciale flessibile e mirata, ma anche grazie alla mia squadra che ho deciso di premiare con un bonus da 50.000 euro da ripartirsi tra i 70 collaboratori".