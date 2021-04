Il Rettore dell'Unibo in visita ai laboratori del nuovo corso di laurea in Medicina

Dopo la visita al cantiere per l’ampliamento della sede di Scienze Ambientali a Ravenna, la tappa ravennate del Magnifico Rettore dell'Università di Bologna Francesco Ubertini è proseguita mercoledì, in via ufficiosa, ai nuovi laboratori didattici del corso di laurea in Medicina e chirurgia a Ravenna all’interno dell’ospedale Santa Maria delle Croci. Erano presenti anche il sindaco Michele De Pascale, il direttore generale Ausl Romagna Tiziano Carradori, il direttore sanitario Ausl Romagna Mattia Altini, la direttrice sanitaria Ausl Romagna Francesca Bravi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Ernesto Giuseppe Alfieri, la presidente del Campus di Ravenna Elena Fabbri e la coordinatrice del corso di laurea in Medicina e chirurgia e presidente di Fondazione Flaminia Mirella Falconi.

La visita ha riguardato gli spazi messi a disposizione degli studenti del corso di laurea in Medicina e chirurgia di Ravenna, frutto dell’impegno di Fondazione Flaminia, Ausl Romagna e con il contributo della famiglia Novarese. In particolare, si tratta del laboratorio di microscopia, del laboratorio di Anatomia e del laboratorio di chimica e biochimica, oltre a spazi dove gli studenti possono studiare e incontrarsi. Il Rettore ha quindi concluso la visita nella nuova aula Magna messa a disposizione dell’Ausl Romagna per le lezioni del corso di laurea.