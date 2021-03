Il ristorante chiede la cassa integrazione, ma i dipendenti continuano a lavorare

Hanno richiesto - e ottenuto - la cassa integrazione per Covid, ma hanno continuato a lavorare. Nell’ambito di verifiche che hanno interessato la cassa integrazione e il sostegno del reddito, il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna ha scoperto che un’impresa nel settore della ristorazione, nel primo quadrimestre del 2020, aveva indebitamente richiesto la cassa integrazione “Covid-19” per i dipendenti pur avendo, quest’ultimi, nei fatti lavorato.

Gli ispettori, dall’esame delle buste paghe dei lavoratori e di altra documentazione contabile, hanno accertato che l’impresa aveva registrato intere giornate di sospensione dal lavoro con conseguente pagamento della cassa integrazione per Covid. Nel corso delle ispezioni è stato riscontrato, invece, che i lavoratori non erano sospesi dal lavoro, ma avevano concretamente prestato attività lavorativa. Dalle indagini è emerso che l’azienda, quale datore di lavoro, aveva presentato all’Inps la domanda di cassa integrazione per Covid, domanda che era stata autorizzata; inoltre, l’impresa aveva richiesto all’Inps anche il pagamento diretto degli stipendi ai dipendenti.

All’esito delle indagini gli importi stipendiali, non dovuti a titolo di ammortizzatore sociale Covid-19, sono stati quantificati e segnalati all’Inps di Ravenna per la procedura di recupero anche per la contribuzione evasa. Le somme accertate sono pari a 900 euro, oltre al recupero dei mancati pagamenti degli stipendi per un totale di 9mila euro. I trasgressori sono stati denunciati alla Autorità Giudiziaria per truffa ai danni dello Stato e sono state comminate loro anche le sanzioni amministrative previste per le violazioni in materia di ammortizzatori sociali.