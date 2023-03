Il ristorante dà il via alla stagione con una cena curata da Carlo Cracco

Per inaugurare la stagione estiva, il ristorante del 'MarePineta Resort' di Milano Marittima ha scelto di proporre una serata con lo chef Carlo Cracco. Sabato 25 marzo il cuoco ed ex giudice di MasterChef cucinerà al 'The Cube restaurant' insieme alla brigata del ristorante Cracco Portofino e all'executive chef Jures Alessi, per raccontare le eccellenze della Comunità di San Patrignano.

Si potrà gustare un menu di quattro portate con prodotti enogastronomici provenienti dalla Comunità di San Patrignano, alla presenza del presidente della Cooperativa Agricola San Patrignano, Roberto Bezzi, che illustrerà agli ospiti quanto la filiera agroalimentare sia parte integrante della vita all'interno della Comunità. In occasione della cena, chef Cracco preparerà antipasto, primo e dessert, mentre aperitivo e secondo piatto saranno a cura dello chef Alessi.