Il ritiro degli ingombranti torna su prenotazione: "Rifiuti in strada saranno considerati abbandoni"

Superata la fase più critica provocata dall'alluvione del mese di maggio, e dopo aver messo in campo una serie di misure straordinarie per le utenze alluvionate, dal primo luglio i servizi ambientali nei Comuni del Distretto di Cesena (15 Comuni del Cesenate più Santa Sofia e Premilcuore del Forlivese) e della provincia di Ravenna (eccetto Faenza) ritornano all’operatività pre-emergenza.

La raccolta differenziata ordinaria seguirà il suo normale calendario e anche il ritiro a domicilio dei rifiuti torna su appuntamento con quantitativi prestabiliti: Hera invita pertanto i cittadini a non esporre più i rifiuti in strada, che saranno considerati abbandoni, mentre per i dettagli sui quantitativi si può consultare la app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android e integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it),

Il ritiro si prenota come sempre al Servizio Clienti di Hera 800.999.500, numero verde gratuito da telefono fisso e cellulare attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22; il sabato dalle 8 alle 18. Le utenze che preferiscono conferire i rifiuti ingombranti con mezzi propri o che hanno bisogno di sostituire o richiedere i bidoncini per la raccolta ordinaria dei rifiuti persi o danneggiati possono recarsi alle stazioni ecologiche, che da sabato ritornano al loro normale orario di apertura (consultabile sia dalla app Il Rifiutologo che dal sito https://www.ilrifiutologo.it/casa_stazioni_ecologiche/).