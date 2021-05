Il Rotary dona un'opera di ceramica al reparto di ostetricia-ginecologia dell'ospedale di Faenza

E’ importante l’impegno del Rotary Club di Faenza rivolto al presidio ospedaliero di Faenza che si è concretizzato con la donazione della “Metamorfosi”, un’opera in ceramica commissionata alla ceramista Mirta Morigi per il reparto di Ostetricia/Ginecologia. Un impegno che si era materializzato anche nel 2016 a favore del reparto di Oncologia con la donazione dell’"Albero della vita”, un’opera in ceramica in partnership con Ente Ceramica con lo scopo di dare colore e vita e distrarre le persone da un ambiente che di suo purtroppo parla il linguaggio del dolore. Il pannello era un segnale di vita enfatizzato in una sorta di albero pieno di vita e colori con tanti pezzi di ceramica.

Dopo questo service si è arrivati a questa nuova collocazione, dove il Rotary ha coinvolto Mirta Morigi sulla tematica della “Metamorfosi”. L’artista ha interpretato questo sorprendente, straordinario, miracoloso evento che la natura sa regalarci, dal greco metam?rphosis che significa cambiamento delle sembianze, trasformazione e il reparto neonatale è il luogo dove viene alla luce la vita, nasce l’essere umano che come tutti gli esseri viventi possiede la magia della trasformazione. Con questa opera prosegue il percorso del Club che ha già contatti con il reparto di Pediatria per valutare un ulteriore service.

La cerimonia ufficiale di donazione si è svolta venerdì presso l'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Faenza, alla presenza del Sindaco Massimo Isola, del Direttore del Presidio Ospedaliero Davide Tellarini, della Responsabile Infermieristica di Presidio Anna Lusa, del Presidente del Rotary Alessandro Cantagalli, del Segretario Giovanni Montevecchi, della Ceramista Mirta Morigi, di Michele Monti Direttore di Ginecologia/Ostetricia di Faenza, delle Coordinatrici infermieristiche Sandra Tedioli, Valentina Santarelli e Lorella Liverani.