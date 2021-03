Il Santa Maria delle Croci nella classifica 'World Hospital 2021'

Lo studio tiene conto di vari parametri per classificare la qualità e l'efficienza dei nosocomi italiani e delle principali città europee e mondiali

C'è anche Ravenna nella classifica 'World Hospital 2021' pubblicata da Newsweek, che prende in considerazione anche gli ospedali italiani. Lo studio tiene conto di vari parametri per classificare la qualità e l'efficienza dei nosocomi italiani e delle principali città europee e mondiali. L'ospedale Santa Marina delle Croci si piazza al 92esimo posto su 108 ospedali presi in considerazione dalla graduatoria, con il 69,39% di punteggio medio.

Meglio del nosocomio ravennate quello di Forlì, il Morgagni-Pierantoni, che si è classificato 49esimo (punteggio medio 73,8%), ma anche l'ospedale Infermi di Rimini al 59esimo posto (punteggio medio 72,55%) e quello di Cesena, il Bufalini, all'85esimo posto (punteggio medio 69,84%).