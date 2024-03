Il sindacato proclama lo sciopero: stop di 4 ore per autobus e traghetto

Nella giornata di lunedì 18 marzo è in programma uno sciopero di 4 ore proclamato dalla sigla sindacale Fit Cisl. Dalle ore 17:30 alle 21:30, pertanto, il servizio di trasporto pubblico e il servizio traghetto non saranno garantiti. Start Romagna si scusa per i possibili disagi che potrebbero verificarsi.

A precedente iniziativa di sciopero, proclamato da Fit Cisl il 28 aprile 2022 insieme alle sigle sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti e Usb Lavoro Privato, l’adesione era stata pari al 51,79%.