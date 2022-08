Il sindaco aderisce all’iniziativa benefica di Cerviaman per aiutare Azzurra, affetta da una rara sindrome

Anche il sindaco Massimo Medri ha aderito all’iniziativa benefica di Cerviaman, la squadra cervese dei triatleti, nata nel 2019, che partecipa alle competizioni in occasione di Ironman. Il gruppo quest’anno ha promosso la campagna di sensibilizzazione “Al traguardo con la determinazione di Azzurra” per raccogliere fondi a favore di Azzurra, la ragazza cervese di 21 anni affetta dalla sindrome di Rett, una malattia genetica rara che si manifesta dopo circa 12-24 mesi dalla nascita.

Chi vuole può sostenere la causa benefica acquistando le magliette a una cifra base di 15 euro in questi punti di Cervia: ristorante il Veliero, negozio “60 all’ora”, gelateria Papaya, tabaccheria Casetti, ristorante Touring Milano Marittima, bar dalla Betta, ristorante La Ciurma, negozio “Damn Lab 201”. Il ricavato andrà, oltre ad Azzurra, anche all’associazione Airett per sostenere e aiutare le altre bambine e ragazze affette dalla stessa malattia rara.

Il sindaco Medri ha dichiarato: “Aderire e sostenere questo progetto, non solo come Amministrazione comunale, ma personalmente, ho ritenuto fosse un gesto doveroso e umanamente importante. Lo sport vive dei valori profondi dell’amicizia, della solidarietà e di aiuto al prossimo. Ringrazio gli amici di Cerviaman che hanno organizzato l’iniziativa per la loro sensibilità. La città di Cervia ancora una volta si è dimostrata attenta e solidale nei confronti di situazioni difficili e di bisogno”.