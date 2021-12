Il sindaco conferma: "Niente ztl in Borgo San Rocco, in studio il doppio senso di marcia in vicolo Plazzi"

Si è svolto martedì mattina in municipio l’incontro tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria sulla nuova viabilità del borgo San Rocco legata all’intervento di realizzazione della pista ciclabile di via San Mama. In rappresentanza della giunta sono intervenuti, oltre al sindaco, il vicesindaco Eugenio Fusignani e gli assessori ai Lavori pubblici Federica Del Conte e alla Viabilità Gianandrea Baroncini. In rappresentanza delle associazioni di categoria sono intervenuti Riccardo Ricci Petitoni (Confesercenti), Andrea Alessi (Cna), Andrea Demurtas (Confartigianato), Elisabetta Nicolai, Paolo Giulianini e Gabriele Comandini (Confcommercio). Erano inoltre presenti i responsabili dei servizi comunali delle infrastrutture civili e della mobilità e della viabilità.

“Nell’ambito del positivo confronto - annuncia il sindaco Michele de Pascale - che caratterizza le relazioni tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria, rappresentative del prezioso tessuto commerciale e imprenditoriale della nostra città, come giunta comunale abbiamo chiesto alla struttura tecnica che si occupa di strade e viabilità di attivare le azioni necessarie a progettare e attuare il doppio senso di circolazione in vicolo Plazzi, consentendo a chi percorre via San Mama dal borgo San Rocco di svoltare a sinistra nel vicolo e poi ancora a sinistra in via Castel San Pietro e a chi viene da via Ravegnana di svoltare a sua volta a sinistra nel vicolo e poi ancora a sinistra in via San Mama”.

“Bisogna però precisare - aggiunge il sindaco - e su questo c’è stata piena consapevolezza e condivisione da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria, che l’intervento dal quale nasce la criticità sottolineata dagli esercenti del borgo, cioè la realizzazione della pista ciclabile di via San Mama, è assolutamente indispensabile; che le questioni legate alla viabilità vanno affrontate, affinché producano soluzioni efficaci, il più possibile in un’ottica di ampio respiro; e che i problemi di viabilità del borgo non si potranno risolvere solo con l’istituzione del doppio senso in vicolo Plazzi, della quale peraltro dovranno comunque essere adeguati tutti i riflessi. Per questo, con il coordinamento del vicesindaco Eugenio Fusignani con delega al centro storico verrà istituito un tavolo tecnico che vedrà appunto la partecipazione delle associazioni di categoria, con l’obiettivo di affrontare il tema a 360 gradi e di valutare una organizzazione della sosta che consenta a cittadini e clienti dei servizi e delle attività commerciali del quartiere di fruirne nella maniera più funzionale possibile alle diverse esigenze. Nell’annunciare la costituzione di questo tavolo confermiamo peraltro l’impegno a potenziare notevolmente, entro il 2022, l’offerta di sosta a servizio delle attività commerciali sia grazie ai lavori nel parcheggio di via Renato Serra che ne aumenteranno la capienza, sia grazie a strumenti innovativi per una migliore fruizione dei parcheggi esistenti, così come confermiamo che non è in alcun modo all’ordine del giorno l’introduzione della ztl in borgo San Rocco né la riduzione degli spazi di sosta in piazza Anna Magnani, temi sui quali chiediamo anche alle associazioni di categoria un aiuto nel contrastare la diffusione di notizie false”.

Nel corso dell’incontro è inoltre stato ribadito, come già annunciato in primavera, che quando i lavori della pista ciclabile saranno ultimati e di conseguenza via San Mama sarà a senso unico lungo tutto il percorso dal borgo San Rocco alla rotonda Irlanda, per favorire gli accessi in via Cassino, sarà possibile percorrere via Punta Stilo da viale Berlinguer.