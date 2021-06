Il sindaco de Pascale si vaccina al Pala de Andrè: "Una grandissima emozione"

"Un ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che da un anno e mezzo sono in prima linea per superare la crisi pandemica", ha commentato il primo cittadino dopo aver ricevuto il vaccino

"Una grandissima emozione, finalmente è arrivato il mio turno!". Giovedì sera, all'hub vaccinale allestito al Pala de Andrè di Ravenna, tra i tanti ravennati che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid c'era anche il sindaco Michele de Pascale, essendo giunto il suo turno per fascia d'età - sono partite infatti mercoledì le prenotazioni per la fascia 35-39 anni, mentre da venerdì 11 possono prenotarsi anche gli over 30. "Un ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che da un anno e mezzo sono in prima linea per superare la crisi pandemica", ha commentato il primo cittadino dopo aver ricevuto il vaccino.