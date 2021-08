Il sindaco di Cervia: "La scomparsa di Gino Strada una grande perdita per tutta l'umanita"

Medri: "Un uomo netto, fiero, pronto sempre a schierarsi per la pace e per dire no alla guerra, senza compromessi"

"La scomparsa di Gino Strada è una grande perdita per l'intera umanità. Un medico che ha scelto di svolgere la sua professione al servizio degli 'ultimi fra gli ultimi', portando il senso della vita nei luoghi di violenza, morte e distruzione". E' il pensiero del Sindaco di Cervia ìMassimo Medri.

"Un uomo netto, fiero, pronto sempre a schierarsi per la pace e per dire no alla guerra, senza compromessi, dando valore alle sue idee e alle sue parole con azioni concrete, mettendo la sua persona in prima linea con l'impegno e il sacrificio. Ci lascia solidi pilastri di umanità sui quali possiamo fondare un futuro più giusto e una grande eredità morale che abbiamo il dovere di alimentare, volgendo il nostro sguardo ai più bisognosi. Rivolgo il più sentito cordoglio ai suoi famigliari e alla sua Emergency".