Il sindaco fa visita alla fumetteria gestita da una giovane coppia

Venerdì mattina, nell’ambito del progetto “Lugo sarà per le Imprese”, il sindaco Davide Ranalli e l’assessore alle attività produttive Luciano Tarozzi hanno visitato il negozio di fumetti “Momomanga” in via Foro Boario. Durante la visita Ranalli e Tarozzi, accompagnati dal direttore della Confesercenti di Lugo Giancarlo Melandri, hanno dialogato con i proprietari Celeste e Claudio, i quali riversano nella loro attività tutta la passione che coltivano da anni per la fumettistica, l’animazione e la pop culture. Inoltre, hanno analizzato l’andamento attuale e passato del mercato dei fumetti, consultandosi sulla rilevanza che ha l’attività a livello locale e non solo

. “Il progetto ‘Lugo sarà per le imprese’ portato avanti dall’amministrazione comunale continua con gli incontri presso le diverse aziende del territorio – commenta Ranalli - La fumetteria “Momomanga” è un fiore all’occhiello del nostro territorio perché grazie alla capacità, alla passione e alla conoscenza dei dipendenti sta rendendo fruibile a molti un tema che fino a poco tempo fa era di nicchia”.