Il sindaco guarisce dal Covid: "Dopo un mese ho riabbracciato la mia famiglia"

"Finalmente negativo, finalmente in famiglia": il sindaco di Bagnara Riccardo Francone ha annunciato pubblicamente sui social di essersi finalmente negativizzato al Coronavirus. Il primo cittadino nei giorni scorsi ha perso anche l'anziana madre, anche lei malata di Covid e ricoverata in ospedale.

"Ho vissuto pubblicamente un po' tutta questa mia lunga e dura vicenda - scrive Francone su Facebook - una condivisione che mi ha restituito frutti di solidarietà e affetto così grandi da darmi costantemente energia per tutte queste settimane e vi ringrazio ancora tutti. E dunque pubblicamente voglio anche condividere la bella notizia: è finita, il tampone di controllo è negativo e l'isolamento forzato è terminato.

Da giovedì sera sono rientrato a casa, in famiglia e dopo aver rivisto in presenza mio padre e aver condiviso anche con un abbraccio fisico il nostro dolore, ho potuto finalmente riabbraccciare mia moglie e le mie figlie dopo quasi un mese molto duro anche per loro, ma che hanno saputo affrontare da grandi persone quali sono".