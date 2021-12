"Il sindaco in azienda", Bassi visita la tabaccheria di Gian Paolo Berardi

Da tempo ormai le tabaccherie non sono più dei normali negozi generalisti, ma veri e propri punti di riferimento per la cittadinanza. Il tabaccaio è spesso visto dai propri clienti come un confidente, un amico, colui che, conosce bene i servizi della città e spesso aiuta le persone ad orientarsi nei vari servizi anche digitali. "Il sindaco in azienda" ha raggiunto le sessanta imprese visitate in poco più di sei mesi. Tra queste non poteva mancare la tabaccheria di Gian Paolo Berardi che, insieme alla moglie Patrizia gestisce questa attività da ben 35 anni. Dopo pochi anni dall'insediamento si è aggiunta la rivendita di giornali, al gioco pubblico legale, infatti, in tabaccheria si svolgono una gran quantità di servizi: dal pagamento dei bollettini all’acquisto di biglietti ferroviari, frecce Trenitalia comprese, dal ritiro dei pacchi degli ordini on line ai certificati anagrafici.