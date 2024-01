Il sindaco in visita ai ristoratori protagonisti della puntata di "4 Ristoranti"

protagonisti della puntata condotta da Alessandro Borghese di 4 Ristoranti dedicata a Ravenna e andata in onda su Sky il 7 gennaio. La puntata su Ravenna andrà in replica su Tv8 nel mese di febbraio e può essere vista on demand su Sky e Nowtv.

“Mi faceva particolarmente piacere – ha commentato il primo cittadino – portare personalmente i miei saluti e fare i miei complimenti ai partecipanti. 4 Ristoranti è una trasmissione molto amata e molto seguita, con un importante successo di pubblico, e rappresenta, anche grazie alle repliche, una straordinaria occasione di promozione e visibilità, non solo per i ristoranti protagonisti, ma per l’intera città. Ringrazio i quattro ristoratori che si sono messi in gioco, dimostrando amore per la propria professione e attenzione per la qualità e la buona cucina e che attraverso il loro lavoro, hanno valorizzato ulteriormente la bellezza della nostra città”.