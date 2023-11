Il sindaco visita l'azienda informatica alluvionata: a maggio 500mila euro di danni

Nel pomeriggio di ieri il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ha fatto visita alla sede dell’azienda Romagna Computer, situata a Fornace Zarattini in via Fornace 18. L’azienda, colpita dall’alluvione di maggio, è ripartita dopo appena 5 giorni, nonostante una perdita di circa 500mila euro di materiale informatico.

L’azienda di computer con attualmente 12 dipendenti ha aperto nel 2018 a Lugo per poi trasferirsi un anno dopo al centro Mir e nel 2022 nell’attuale sede. L’idea di Matteo Albonetti, titolare effettivo e direttore generale, è stata raccolta e sostenuta da Giacomo Melandri, socio e Amministratore Unico. L’azienda si è affermata grazie al mercato online per poi dedicarsi con sempre maggiori risultati alle forniture alle pubbliche amministrazioni.

"E’ un piacere vedere una realtà così innovativa che ha saputo reagire alla sfortuna dell’alluvione e che sta crescendo in modo esponenziale nonostante siano ancora in attesa dei ristori - ha detto il sindaco - Come primo cittadino non posso essere che onorato nel vedere giovani che scelgono il nostro territorio per investire".

Giacomo Melandri, Amministratore Unico di Romagna Computer, dichiara: “Abbiamo apprezzato molto che il sindaco abbia voluto conoscere questa realtà in un settore che è un valore aggiunto per il territorio e che permette di far lavorare e quindi seguire in un importante percorso professionale tanti giovani".