Il Sottotenente Fabio Castiglia è il nuovo Comandante della Guardia di Finanza di Lugo

Da oggi il Sottotenente Fabio Castiglia è il nuovo Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Lugo. L’Ufficiale subentra al Capitano Sara Diamante che, dopo tre anni di servizio al comando delle Fiamme Gialle di Lugo, è stato destinata ad altro incarico operativo presso il secondo Nucleo Operativo Metropolitano di Milano.

Il Sottotenente Fabio Castiglia, 50 anni, originario della provincia di Taranto, si è arruolato nel Corpo nel 1991 e ha frequentato a Bergamo, presso la nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza, il quarto corso straordinario per Ufficiali riservato ai Luogotenenti del Corpo. Nella sua trentennale carriera da Ispettore, Castiglia ha rivestito diversi incarichi operativi di comando nella provincia ferrarese ricoprendo, da ultimo, quello di Comandante della Tenenza di Codigoro. Il Comandante Provinciale di Ravenna Colonnello Andrea Mercatili, nel ringraziare il Capitano Diamante per il proficuo lavoro svolto, ha espresso al nuovo Comandante della Tenenza di Lugo i migliori auguri per il nuovo incarico.