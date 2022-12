Il Sunia ha un nuovo segretario provinciale: eletto all’unanimità Alberto Mazzoni

Alberto Mazzoni è il nuovo segretario provinciale del Sunia Ravenna, il sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari. Mazzoni succede a Enzo Bosi, che è stato il responsabile del Sunia provinciale dal 2014 a oggi. Il sindacato rivolge un sincero ringraziamento a Bosi per l’impegno profuso, che ha consentito al Sunia di crescere politicamente e strutturalmente diventando riferimento per tutto il territorio provinciale, in anni in cui l’emergenza abitativa ha presentato numerose problematiche.

Alberto Mazzoni, che è stato eletto segretario all’unanimità, assume la guida del Sunia dopo una lunga esperienza all’interno della Cgil. Assunto nel 1977 nell’azienda Tozzi, settore metalmeccanico, Mazzoni per nove anni ricopre il ruolo di delegato sindacale per la Fiom Cgil. Nel 1988 viene distaccato e opera all’interno della Fiom; nel 1997 diviene segretario provinciale della Fnle, categoria del settore energia. Diventa successivamente segretario provinciale dei tessili della Filtea, poi nel 2004 viene nominato coordinatore per la Cgil dell’area lughese. Incarico che ricopre fino al 2012 quando entra nella Fp Cgil e si occupa di enti locali. Dal settembre del 2014 fino alla scorsa primavera è stato segretario generale della Fp Cgil di Ravenna.