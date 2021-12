Il suo cagnolino muore, il giorno dopo ritrova il suo gatto scomparso da mesi: "E' stato il suo regalo"

Un bellissimo regalo di Natale per la proprietaria di Denny, gatto scomparso mesi fa a Ravenna e ritrovato proprio sotto le feste. Una storia curiosa raccontata dalla chat 'Ravenna sos sicurezza animali'. Il 17 settembre scorso Denny sparisce dalla sua casa a Ravenna, in zona Dribbling. E' microchippato, ma ancora troppo piccolino per essere sterilizzato. Di lui nessuna traccia, nessun avvistamento, niente di niente. La sua proprietaria, Lorenza, non si dà pace.

Poi martedì, dopo oltre tre mesi, vicino al Penny Market - a 4 chilometri dalla casa del gattone scomparso - viene ritrovato un gatto molto spaventato, non sterilizzato e sporco di grasso. Lo prende una ragazza che avvisa subito la chat, che pubblica un post nel caso qualcuno dovesse riconoscerlo. Da lì a poco la ragazza scrive che i proprietari l'hanno riconosciuto e che sono andati a prenderlo. Tutto è bene quel che finisce bene, ma in realtà non è finita qui...

"Martedì sera ci scrive una signora e ci chiede di poter vedere il gatto ritrovato, perché assomiglia moltissimo al suo smarrito diversi mesi fa - spiega Cristina, referente di Ravenna Sos sicurezza animali - Le dico che quel gatto è già stato riconsegnato ai proprietari ma lei insiste, mi manda le foto del suo gatto e la somiglianza è davvero incredibile. Così ci mettiamo in moto per cercare di capire da quanto tempo queste persone avessero il gatto; ma la signora è troppo sicura che quel gatto sia proprio Denny e mercoledì mattina si reca personalmente sul posto e riesce a rintracciare i proprietari del gatto, che confermano di averlo trovato solo un paio di mesi fa e di aver iniziato a dargli da mangiare".

A quel punto si recano tutti dal veterinario per far leggere il microchip del gatto ritrovato e, con grande sorpresa, si scopre che è proprio Denny. "Inutile raccontare l'emozione nel ritrovarlo dopo tutti questi mesi - dice Cristina - Finalmente oggi Denny, dopo 3 mesi e mezzo, è tornato a casa dal fratellino Leo e dalla sua famiglia, che non ha mai smesso di cercarlo. Ravenna sos sicurezza animali ringrazia personalmente la persona che l'ha trovato e che se n'è presa subito cura e anche la famiglia che lo ha accudito fino ad ora e che è stata molto comprensiva e disponibile. Grazie soprattutto a chi ogni giorno instancabilmente segnala e condivide i post dei nostri amici pelosi".

"Non ci speravo più - commenta invece Lorenza, proprietaria di Denny - Voglio ringraziare la disponibilità e gentilezza sia della signora che lo aveva trovato martedì, ma anche di alcuni residenti che mi hanno aiutato mercoledì mentre vagavo in cerca di lui. La chat è utilissima per mettere in contatto e dà la possibilità di estendere le ricerche, ma non credo che lui abbia attraversato la città da solo. Probabilmente è stato preso da sotto casa perché girava insieme al fratello e non si spostavano mai più di tanto. I ragazzi che l'avevano trovato un paio di mesi fa e che lo sfamavano, invece, sono stati molto gentili e carini. Proprio il giorno prima è morto il mio cagnolino, è stato il suo regalo. Strana la vita, ci sono delle coincidenze incredibili".