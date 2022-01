Il supermercato del paese perde l'insegna Coop: "Gravi inadempienze contrattuali"

La Coop di Fusignano perde l'insegna. La voce circolava già da tempo in paese, con tanti soci e clienti che si sono trovati spiazzati dalla notizia appresa direttamente in negozio. A spiegare la situazione è la stessa Coop Alleanza 3.0: "Ci siamo visti costretti a risolvere il contratto di franchising per gravi inadempienze cotrattuali della società Armonie spa, per tutelare noi stessi, il nostro patrimonio e quindi i nostri soci - si legge in una nota - Per questo motivo il punto vendita di Fusignano, così come altri, non avrà più l’insegna Affiliato Coop Alleanza 3.0. Tutti i servizi erogati dalla cooperativa ai suoi soci saranno presenti solo nei negozi a gestione diretta più vicini e riconoscibili dalle insegne “Coop” e “Ipercoop” nei quali i vantaggi e gli altri servizi come il prestito sociale sono come sempre disponibili".

"Purtroppo - proseguono da Coop Alleanza - Armonie ha disatteso tutti gli impegni assunti, non rispondendo ai ripetuti solleciti da noi effettuati. Quindi non ci è restata altra soluzione che tutelare la cooperativa e i propri soci interrompendo il contratto in essere. Per queste ragioni non sarà più possibile mantenere il presidio prestito sociale e operare con il libretto coop presso i negozi con marchio “Affiliato Coop Alleanza 3.0”. Si potrà invece effettuare le operazioni del prestito sociale online su nostro sito e presso i negozi a gestione diretta più vicini e riconoscibili dalle insegne “coop”, “ipercoop” ed “extracoop”, nei quali i vantaggi e gli altri servizi come il prestito sociale sono come sempre disponibili". Nel caso di Fusignano, il negozio più vicino è l'Ipercoop di Lugo in via Concordia.