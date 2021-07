Il testamento solidale: donati due automezzi all'associazione che aiuta i giovani

Una donazione per persone in situazioni di marginalità sociale, queste erano le disposizioni testamentarie dei due coniugi in favore di chi si trova in difficoltà

I propri averi per aiutare il prossimo. La Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo ha ricevuto una disposizione testamentaria dei coniugi Elena Gordini e Ferruccio Zannoni da destinare ad interventi di sostegno a progetti che vedano coinvolte persone in situazioni di marginalità sociale. La Fondazione ha quindi deciso di devolvere parte di questa donazione alla “Casa della Carità Beata Vergine del Mulino” di Lugo, utilizzando la somma per l’acquisto di nuovi presidi da utilizzare per rendere sempre più efficaci il lavoro e le prestazioni del personale a beneficio delle persone assistite. Una seconda parte della donazione è stata devoluta all’associazione di promozione sociale “Il Melograno APS”, promossa da un gruppo di giovani con il coordinamento di Tobia Bazzocchi.

Costituita recentemente con lo scopo di aiutare giovani che per vari motivi si trovano senza casa e lavoro, attualmente l’associazione segue una quindicina di ragazzi e, oltre a fornire loro un alloggio, li aiuta a inserirsi nel mondo del lavoro tramite occupazioni di vario genere. Inoltre, i ragazzi de “Il Melograno” svolgono anche un lavoro di raccolta e piccolo restauro di mobili ad uso familiare ormai dismessi ma ancora in buono stato, per metterli poi a disposizione di persone in stato di necessità. La Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo ha riscontrato nelle progettualità del “Il Melograno” le finalità del legato testamentario ricevuto e ha stanziato un contributo per l’acquisto di due automezzi usati e la relativa necessaria manutenzione: i mezzi saranno utilizzati per lo sviluppo delle attività dell’associazione in quanto permetteranno di ampliare le disponibilità di trasporto previste nella realizzazione dei progetti messi in opera.