Il trasporto pubblico diventa a chiamata: le località servite e come prenotare una corsa

Dopo una prima sperimentazione partita nel 2020 nella zona di San Pietro in Vincoli, il servizio di trasporto pubblico a chiamata copre attualmente l’area delle Ville Unite e Disunite, le frazioni lungo la Dismano e la Ravegnana. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

Sono servite le località di: Bastia, Borgo Faina, Borgo Sisa, Campiano, Carraie, Casemurate, Caserma, Coccolia, Ducenta, Gambellara, Ghibullo, Longana, Madonna dell’Albero, Massa Castello, Osteria, Roncalceci, San Bartolo, San Pietro in Campiano, San Pietro in Vincoli, San Pietro in Trento, San Zaccaria, Santo Stefano.

Il servizio permette di raggiungere a Ravenna il Cmp, l’ospedale e gli uffici comunali di via Berlinguer (zona mercato). Le tariffe sono le stesse del trasporto pubblico locale ordinario, comprese le zone tariffarie e gli abbonamenti. È possibile prenotare la corsa tramite l’app gratuita SHOTL scaricabile da App Store e Google play. Per maggiori informazioni: Gamberini G. & C. s.a.s. tel. 0544/461675.