Il trattamento della psoriasi: a Ravenna un congresso scientifico

“La gestione multidisciplinare della malattia psoriasica: uno sguardo oltre le apparenze” è il titolo del congresso, organizzato dal direttore della U.O.C di Dermatologia di Ravenna, dottoressa Michela Tabanelli e dal dottor Pierluigi Cataleta, direttore della U.O. di Reumatologia, che si svolgerà a Ravenna sabato 2 dicembre a Palazzo Rasponi dalle Teste. Il congresso prevede l’intervento di numerosi specialisti afferenti all’Ospedale Santa Maria delle Croci, nonché il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale del territorio ravennate e dei rappresentanti delle associazioni dei pazienti psoriasici.

La psoriasi è una patologia estremamente frequente e si è rivelata negli ultimi decenni una malattia complessa, a patogenesi multifattoriale, in cui fattori genetici ed ambientali interagiscono tra di loro. Questa complessità si estrinseca anche nelle numerose comorbidità che contraddistinguono il malato psoriasico.

Nella giornata del 2 dicembre verranno in particolare sviscerate le associazioni in ambito cardiologico, oculistico, psichiatrico e gastroenterologico, nonché aspetti relativi al trattamento della forma cutanea e della forma articolare di psoriasi e aspetti di organizzazione volti ad implementare la collaborazione tra l’ospedale e la medicina territoriale. Il filo conduttore del congresso sarà l’approccio multidisciplinare, l’unico che possa garantire una gestione globale delle problematiche dei pazienti affetti da malattie complesse come la psoriasi e che permetta al tempo stesso una gestione personalizzata sulle esigenze del singolo paziente.

Chiuderanno la giornata di lavori un intervento delle associazioni dei malati e uno dell’associazione Cuore e Territorio, che da molti anni è impegnata nella promozione della salute pubblica nella provincia di Ravenna e che recentemente ha collaborato con la U.O di Dermatologia dell’ospedale Santa Maria delle Croci, nell’ambito di un progetto di umanizzazione e miglioramento dell’accoglienza e delle cure dei pazienti affetti da gravi patologie dermatologiche.