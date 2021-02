Il trattore abbatte la sbarra del passaggio a livello: treni cancellati

E' in corso l'intervento dei tecnici, la riattivazione della linea è prevista dal gestore dell'infrastruttura per venerdì 5 febbraio

A causa di un inconveniente sulla linea Fer Ferrara-Codigoro verificatosi mercoledì mattina, quando un trattore ha abbattuto una sbarra del passaggio a livello, il servizio di Trenitalia Tper fra Ferrara e Codigoro e fra Ferrara e Portomaggiore (linea Ferrara-Ravenna) è effettuato con autobus sostitutivi. Il disservizio riguarda anche i treni provenienti e diretti a Ravenna.

E' in corso l'intervento dei tecnici, la riattivazione della linea è prevista dal gestore dell'infrastruttura per venerdì 5 febbraio. In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale, sulla base delle previsioni di ripristino dell'infrastruttura da parte del gestore, ed è attivo il servizio sostitutivo con bus tra Ferrara e Portomaggiore.

Treni parzialmente cancellati:

• R 17601 Ferrara (5:20) - Ravenna (6:22): origine da Portomaggiore (5:39)

• R 17605 Ferrara (6:10) - Ravenna (7:33): origine da Portomaggiore (6:34)

• R 17609 Suzzara (6:17) - Rimini (10:42): cancellato tra Ferrara (8:05) e Portomaggiore (8:55)

• R 17600 Ravenna (6:26) - Ferrara (7:40): limitato a Portomaggiore (7:11)

• R 17607 Ferrara (7:09) - Ravenna (8:33): origine da Portomaggiore (7:39)

• R 17604 Ravenna (7:54) - Ferrara (9:04): limitato a Portomaggiore (8:40)

• R 17606 Ravenna (8:43) - Ferrara (9:55): limitato a Portomaggiore (9:26)

• R 17613 Ferrara (9:17) - Ravenna (10:27): origine da Portomaggiore (9:43)

• R 17610 Ravenna (10:40) - Ferrara (12:00): limitato a Portomaggiore (11:31)

• R 17617 Ferrara (11:37) - Ravenna (12:48): origine da Portomaggiore (12:01)

• R 17614 Ravenna (12:10) - Ferrara (13:24): limitato a Portomaggiore (12:59)

• R 17621 Ferrara (12:35) - Ravenna (13:48): origine da Portomaggiore (13:01)

• R 17616 Ravenna (13:10) - Ferrara (14:24): limitato a Portomaggiore (13:59)

• R 17623 Ferrara (13:35) - Ravenna (14:48): origine da Portomaggiore (14:01)

• R 17620 Ravenna (14:25) - Ferrara (15:46): limitato a Portomaggiore (15:20)

• R 17625 Ferrara (14:35) - Ravenna (15:48): origine da Portomaggiore (15:01)

• R 17622 Ravenna (15:12) - Ferrara (16:24): limitato a Portomaggiore (15:59)

• R 17624 Rimini (15:20) - Suzzara (19:19): cancellato tra Portomaggiore (16:59) e Ferrara (17:40)

• R 17629 Ferrara (16:37) - Ravenna (17:48): origine da Portomaggiore (17:01)

• R 17628 Ravenna (17:12) - Ferrara (18:24): limitato a Portomaggiore (17:59)

• R 17633 Ferrara (17:37) - Ravenna (18:48): origine da Portomaggiore (18:01)

• R 17630 Ravenna (18:12) - Ferrara (19:24): limitato a Portomaggiore (18:59)

• R 17635 Ferrara (18:35) - Ravenna (19:50): origine da Portomaggiore (19:01)

• R 17634 Ravenna (20:12) - Ferrara (21:24): limitato a Portomaggiore (20:59)

• R 17638 Ravenna (22:12) - Ferrara (23:22): limitato a Portomaggiore (22:59)

Treni cancellati:

• R 17603 Ferrara (5:46) - Ravenna (7:02)

• R 17602 Ravenna (7:12) - Ferrara (8:24)