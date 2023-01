Il trio musicale faentino che fa ballare i matrimoni premiato ai 'Wedding Awards': "La nostra forza? L'unione"

Un trio "da favola". Tra i vincitori dei 'Wedding Awards', i premi assegnati ogni anno da Matrimonio.com alle imprese del settore wedding, quest'anno c'è anche 3D Love, trio musicale con un'esperienza ventennale nel settore e che da 5 anni ha iniziato a esibirsi ai matrimoni. Il trio, di origini siciliane, è formato da Francesca, cantante 35enne residente a Faenza, Gianfranco, cantante e speaker 37enne di Faenza, e Gerry, dj 50enne di Medicina. "La forza del nostro trio è data dall'unione della musica live, pur se non utilizziamo strumenti musicali, unita all'intrattenimento e al divertimento dello speaker e del dj che riescono a coinvolgere tutti, di qualunque età", spiega Francesca.

3D Love è stato premiato nella categoria musica, dove ha ottenuto un totale di 16 recensioni nella vetrina digitale pubblicata sul sito Matrimonio.com e un punteggio di 4.8 su 5.0 assegnato dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per il loro matrimonio. Da oggi è anche visibile nel suo profilo su Matrimonio.com il bollino che ne riconosce la vincita di un Wedding Award 2023, un premio che include l'azienda tra le migliori del settore wedding in Italia.

Il trio insieme a tantissimi altri professionisti dei matrimoni in Italia, ha appena concluso un anno memorabile per il settore. Le cerimonie rimandate a causa del Covid, sommate a quelle già previste per il 2022, hanno provocato un boom di matrimoni senza precedenti. Tutte le imprese di servizi per i matrimoni hanno lavorato senza sosta durante questa stagione abbastanza insolita e hanno reso possibile la ripresa del settore.