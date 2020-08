Il turno allo sportello in Posta si prenota su Whatsapp

In 4 uffici postali di Ravenna (Piazza Garibaldi, Via Bovini, Via Ravegnana e Via Pola), in 2 di Faenza (Via Naviglio e Via Azzurrini) e in altri 7 della provincia (Alfonsine, Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cervia, Fusignano, Lugo e Massa Lombarda) è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite Whatsapp direttamente dal proprio cellulare.

I nuovi gestori delle attese installati da Poste Italiane, infatti, oltre a erogare i biglietti per le operazioni allo sportello e ottimizzare la gestione dei flussi dei clienti in sala consentono di prenotare il proprio turno acquisendo da remoto un ticket elettronico utilizzando direttamente la più diffusa piattaforma di messaggistica. Richiedere il ticket elettronico con Whatsapp è molto semplice: dopo aver memorizzato sul proprio smartphone il numero 3715003715, il cliente dovrà avviare una chat digitando qualsiasi testo al quale Poste Italiane risponderà in automatico proponendo alcune opzioni, tra queste la prenotazione del ticket. A quel punto, digitando comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’Ufficio Postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione. Accettata la prenotazione, sarà inoltrata in automatico mostrando sul display del cliente il relativo codice.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’innovativo sistema di prenotazione si aggiunge ai diversi metodi di prenotazione “a distanza” che Poste Italiane mette a disposizione della clientela già da diversi anni, come ad esempio quella da pc o tramite l’app Ufficio Postale, che consentono di selezionare anche l’orario preferito, tra quelli disponibili, nel quale visitare l’ufficio, confermando così ancora una volta la vicinanza a tutti i cittadini e la volontà aziendale di venire incontro alle loro esigenze.