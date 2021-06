Il velista del team Luna Rossa all'America's Cup accolto in Municipio a Cervia

Il sindaco e l’assessore Brunelli si sono complimentati con Giuseppe per i successi raggiunti e per avere tenuto alto il nome di Cervia nello sport velico

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato Giuseppe Acquafredda, che ha partecipato alla America's Cup 2021 col team Luna Rossa Prada Pirelli nel ruolo di ‘Mast and Rigging’. All’incontro era presente anche l’assessore allo sport Michela Brunelli. Giuseppe nato a Cervia nel 1982, inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della vela al Circolo nautico “Amici della vela Cervia”, dove è tuttora socio. Si è poi formato e specializzato, principalmente nelle regate d’altura. Ha partecipato a importanti campionati con buoni risultati, tra cui un secondo posto nel mondiale Melges 32 e un altro secondo posto nel mondiale Farr 40 con Torben Grael. In Coppa America con il team Luna Rossa ha fatto la sua terza esperienza. Il sindaco e l’assessore Brunelli si sono complimentati con Giuseppe per i successi raggiunti e per avere tenuto alto il nome di Cervia nello sport velico.